Heerde komt in actie na brand op Lesbos. ‘Ze zijn de wanhoop nabij’

Met de billen bloot voor goedkope flats in Harderwijk

10 september Meer dan driehonderd woningzoekenden in Harderwijk staan te springen om een appartement of flat van 150.000 tot 200.000 euro. Ontwikkelaars bouwen ze niet. Nu de gemeente zelf het heft in handen heeft genomen in het nieuwste deel van het Waterfront, moet de politiek met de billen bloot. Wat mag het kosten?