Heerde krijgt toch al snel weer een testlocatie: vanaf 19 april aan de Marktstraat

Doordat het huurcontract van GGD Noord- en Oost-Gelderland afliep, verhuisde de testlocatie in Heerde eind vorige maand nog naar De Wieken in Vaassen. Daar blijft het straks mogelijk om getest te worden, de verplaatsbare unit in Heerde komt er extra bij. In Apeldoorn, Harderwijk, Winterswijk, Zelhem en Zutphen was het al mogelijk om een test te doen.

De voorbereidingen voor de unit in Heerde zijn in volle gang. Het openbare terrein wordt met bouwhekken afgebakend en voorzien van een duidelijke route. Ook worden er toiletten en een kantine geplaatst voor medewerkers.

Vaccinatielocatie

Eerder werd al bekend dat de vaccinatielocatie aan de Zwolseweg in Heerde nog even op zich laat wachten. Die opent naar verwachting eind mei. De GGD Noord- en Oost Gelderland ontvangt minder vaccins dan in de opschalingsplannen werden vermeld. Afspraken die aan de Zwolseweg gepland stonden, gaan nu naar de dichtstbijzijnde locaties.

Heerde werd in de eerste golf hard getroffen door het coronavirus. Verslaggevers Maaike de Glee en Alice van Eijk wonen allebei in het dorp en zagen van dichtbij hoe genadeloos het coronavirus toesloeg in Heerde.