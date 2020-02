Heerde neemt voorgoed afscheid van immer stijlvol optredende oud-burgemeester Jan Eizes de Boer

Oud-burgemeester van de gemeente Heerde Jan Eizes de Boer is maandag 17 februari is overleden. De Boer werd in 1985 burgemeester van de gemeente Heerde als opvolger van Tj. Faber.

De geboren Fries (1932 in Sneek) vond veel voldoening in het dienen van het openbaar bestuur. Dat deed hij vanuit zijn christelijke overtuiging, eerst als lid van de CHU en later van het CDA. Hij begon zijn loopbaan in 1971 als gemeentesecretaris van Medemblik. Al vrij snel, twee jaar later, werd hij burgemeester van Marken. Daar bleef hij tot 1973 toen hij benoemd werd tot burgemeester van de Gelderse gemeente Hengelo. Het langst diende Jan Eizes de Boer de gemeente Heerde: vanaf oktober 1985 tot aan zijn pensionering in 1997.

Brandweer

Het was voor burgemeester de Boer wel even wennen in bestuurlijk Heerde. Dat kende met de wethouders Arend Bouwman, Wim de Graaf en Hendrik Maten drie sterke persoonlijkheden. Maar de altijd stijlvol optredende burgemeester vond al vrij snel zijn draai. Grote aandacht had hij daarbij voor openbare orde en de brandweer. Als oud-brandweerman sprak hij de taal van de brandweermensen. De Boer was dan ook altijd een warm pleitbezorger voor het optimaal faciliteren van de brandweerkorpsen.