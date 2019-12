Heerde wil betrokken worden bij vreugdevuren, maar groep uit Veessen vindt dat onnodig

De aanleiding vormt een aantal incidenten van vorige editie. De brandweer kreeg op oudejaarsavond een melding van een buitenbrand, maar dat bleek om een vreugdevuur te gaan. Daarnaast was er een situatie waarbij een grote hoeveelheid oud-papier in brand gestoken zou worden met alle risico’s van ronddwarrelend en brandend papier van dien. Dat is voorkomen. Ook is er volgens woordvoerder Venema sprake geweest van het opruimen van restanten en van schade aan de ondergrond die door het Waterschap Vallei en Veluwe hersteld moest worden. Reden voor de gemeente om te proberen contact te leggen met organisatoren om een en ander in goede banen te leiden. Maar die hebben zich tot nu toe niet gemeld, aldus Venema.

Potje bier

Enig zoekwerk in Veessen levert contact op met een deelnemer aan de vreugdevuren. Hij wil wel een en ander toelichten maar na een appje door de groep wil hij zijn naam niet in de krant zien. ,,We hebben niet echt organisatoren, dit doen we als groep al heel wat jaren samen”, luidt de motivatie.

Hij vertelt dat ze al meer dan tien jaar een gezellig samenzijn hebben aan de Ziebroekseweg op oudejaarsdag. ,,Een vuurtje, carbid schieten en een potje bier erbij. De vaste groep bestaat uit eenman of twintig tussen de 25 en 30 jaar, buurtbewoners komen er ook bij lopen”. Hij erkent dat het een jaar of zeven, acht geleden wat uit de hand is gelopen. ,,Er was te veel rotzooi bij. Nu hebben we een grote ijzeren bak waarin we schoon hout als pallets verbranden. De afgelopen jaren heeft de brandweer ons gecontroleerd, ging allemaal goed. Als het slecht weer is zetten we er een veewagen bij om een droge plek te hebben”, schetst de woordvoerder.

De groep is niet van plan om dat te veranderen. Ook niet om zich te melden bij het gemeentebestuur voor overleg. ,,We hebben dit goed in de hand, waarom zouden we. Dit doen we al heel wat jaren, de contacten met de brandweer zijn goed en het is er altijd beregezellig”. Overlast is er volgens hem vorig jaar niet door de groep veroorzaakt. ,,Maar er zijn meerdere groepen actief, misschien is daar wat gebeurd. Wij gaan op onze manier verder en ruimen onze eigen rotzooi op”, zo besluit hij zijn verhaal.

Ingrijpen