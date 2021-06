Heerde wil drugsproblemen op eigen manier aanpakken: ‘Ellende speelt zich vooral af achter de voordeur’

Wat is je beste hoop? Waar wil je staan over vijf jaar? Het zijn vragen die aan een drugsverslaafde moeten worden gesteld, zegt burgemeester Jan Willem Wiggers van Heerde. ,,Om van een drugsverslaving af te komen, is het belangrijk dat een verslaafde ook intrinsiek gemotiveerd is om behandeld te worden. Daar begint het mee’’, legt de burgervader uit. ,,Het is een langdurig traject waarbij sommigen hun hele leven moeten omgooien. Bovendien is er grote kans op terugval. Daarom vliegen we het vanaf nu op de persoon gericht aan en met begeleiding die langdurig van aard is. Afkicken is één ding. Maar hoe pak je vervolgens het normale leven weer op? Blijven meelopen is heel belangrijk.’’