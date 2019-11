Heerlijk Harderwijk neemt centrumwinkeliers op sleeptouw

Volgens Wim Zwaart, bestuursvoorzitter van Heerlijk Harderwijk, is de Puttense ondernemer Ben Kooyman inmiddels aangesteld om de wensen van de winkeliers in kaart te brengen en (hopelijk) de neuzen dezelfde richting op te krijgen. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan een ondernemersfonds, waarmee nieuwe acties en evenementen ter promotie van het winkelgebied betaald kunnen worden. ,,Ideale situatie is als we aan het eind van het testjaar alles samenkomt. Dat ondernemers enthousiast zijn geworden en we weten waar het geld naartoe moet’’, aldus Zwaart.