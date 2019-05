Heidebranden bij Epe ‘zeer waarschijnlijk’ aangestoken: verdachte opgepakt

VIDEO Tienjarige ‘trucker’ Dick Fijn uit ’t Loo is in nieuwe hit zuinig op z’n vrachtwa­gen

20:18 Na het ongekende succes van zijn hit Gewoon een trucker is Dick Fijn uit ’t Loo terug met een nieuw nummer. Schoenen uit in m’n wagen is geïnspireerd door het artikel dat begin dit jaar in de Stentor stond. Toen de nu 10-jarige Dick tegen de verslaggever zei: ‘Wel de schoenen uit hè, in m’n wagen!’