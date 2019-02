Heinen Delfts Blauw houdt open huis

Dit bedrijfspand van de wereldwijde marktleider in Delfts blauw aardewerk aan de Industrieweg 7 op het bedrijventerrein Keizerswoert in Putten is zowel het hoofdkantoor als de plek waar de productie van Delfts blauw aardewerk plaatsvindt. Daarnaast heeft Heinen Delfts Blauw fabrieken in Delft en China en winkels in Amsterdam, Delft en op Curaçao. Voor iedereen die een kijkje achter de schermen wil nemen en wil zien hoe de productie van ambachtelijk Delfts Blauw aardewerk gebeurt, houdt het bedrijf een open dag op 16 februari van 11-15 uur.