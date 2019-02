Heinen Delfts Blauw Putten richt zijn pijlen op de Veluwe

De wereldwijde marktleider in Delfts Blauw aardewerk ontving zaterdag tijdens een open dag veel meer bezoekers dan verwacht, tijdens de open dag in de nieuwe fabriekshal en hoofdkantoor aan de Industrieweg in Putten. Directeur Jorrit Heinen had een springkussen klaar laten zetten in Delfts blauwe kleuren en in het opslagmagazijn stonden tientallen souvenirs uitgestald, maar toch liet het bedrijf zich verrassen. Heinen: ,,We hadden gerekend op 500 bezoekers, maar die kwamen in het eerste uur al. Mensen blijken geïnteresseerd in ons. Er kwam vooral publiek uit de regio. Voor mij is dat een signaal dat we onze producten ook kunnen richten op de Veluwe.’’