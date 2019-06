Hoe de dood van Ronald Groen in Afghanis­tan het leven van zijn ouders in Epe veranderde

16:05 Ronald Groen kwam op 3 november 2007 om het leven in Uruzgan. Hij was 21 en mocht bijna naar huis. Zijn ouders hebben er nooit publiekelijk over willen praten. Hans en Wilma Groen hadden genoeg aan hun eigen verdriet en bleven liever op de achtergrond. Tot nu. Met dochter Miranda aan hun zijde vertellen ze hoe alles die dag veranderde.