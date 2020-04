Helemaal klaar met de motorterreur: ‘We moesten zelf naar binnen vluchten’

Gemeenten wachten even af of de landelijke richtlijnen worden aangescherpt.



,,We werden er helemaal gek van’’, vertelt Wim Iding uit Appeltern. Tot in de vroege zondagavond trok een grote stoet motormuizen aan zijn fraaie dijkwoning voorbij.

,,Het waren er honderden. Er was sprake van een ware motorterreur.” Hij rept van knetterende Harleys, ronkende Yamaha’s en zacht zoevende BMW’s en Gold Wings.



Al die decibellen gaven de nodige jankgeluiden, zegt hij. Alsof ze de TT Assen reden, zag Iding motorrijders plat op de tank liggen, het gas opendraaiend, de maximale snelheid van 60 kilometer per uur negerend.



Pas na zessen zwakte het vele geronk af, zegt de dijkbewoner. ,,Deze motorterreur moet ophouden.’’