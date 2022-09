Hellen uit ‘t Harde wint met douchebeurt een miljoen (liter water)

Het allereerste NK Kort Douchen is gewonnen door Hellen Peters uit 't Harde. De wedstrijd mag dan een gebbetje zijn van Radio Veronica, de prijs is er niet minder serieus om. Peters krijgt een miljoen liter water. Nou ja... het equivalent daarvan in euro's.

Ach ja, waarom niet? Met deze gedachte gaf Hellen Peters zich dinsdag op voor het NK Kort Douchen, een initiatief van haar favoriete radiozender. En warempel, donderdag kreeg ze zomaar te horen dat ze een van de vier finalisten was.

Zij werden uitgenodigd in Hilversum bij het programma Ook Goedemorgen om daar ‘live’ te douchen, met als opdracht om dat precies 1 minuut te doen. Wie het dichtst bij zat, kreeg 1 miljoen liter water als hoofdprijs. Peters deed dat, met 52 seconden, het beste.

Vertel eens, hoe heb je die miljoen liter mee naar huis gekregen?

,,Ha ha, gelukkig werkt het niet zo. Veronica betaalt de rekening voor een miljoen liter water. Hoeveel dat is? Reken dat maar mooi zelf uit..’’

Voor de niet-rekenaars onder de lezers: een miljoen liter water kost volgens de huidige tarieven van Vitens in de gemeente Elburg ongeveer 700 euro.

Stond je nou echt live in de studio te douchen?

,,Dat niet. Maar wel in de kelders van het Talpa-pand. Daar is een douche waar we om de beurt onder gingen staan. Niet naakt hoor, want Jan en alleman stond er omheen! Ik had gewoon een shirt en broek aan. Koud was het wel trouwens.’’

Wat was je tactiek?

,,Nou ik heb van tevoren geoefend en toen kwam ik redelijk dicht bij die minuut. Maar daar had ik niet zoveel aan, want tijdens het douchen begonnen ze natuurlijk expres tegen me aan te praten. Vragen over mijn werk bij Telstar Surf in Ermelo en opmerkingen dat mijn make-up begon uit te lopen. Tegelijk antwoorden en tellen valt echt niet mee, maar blijkbaar is dat toch gelukt. Twee kandidaten vielen al af omdat ze langer dan een minuut douchten. Ik was al laatste, dus dat was echt een voordeel.’’

En daarna de studio in?

Ja, dat was eigenlijk het mooist. Achter de microfoon waar normaal die dj's zitten. Geweldig man, om daar eens te mogen zijn! Daar werd duidelijk dat ik had gewonnen. Was ik toch niet voor niks voor dag zo vroeg opgestaan. Om vier uur moesten we uit de veren.’’

Maar je deed het natuurlijk ook omdat je zo duurzaam bent...

,,Jazeker! Ik probeer dat thuis heel bewust met energie om te gaan. Niet onnodige licht laten branden, niet zomaar kranen laten lopen, dat soort dingen. En inderdaad: korter douchen. Dat besef om zuinig te zijn, kwam tijdens een reis naar India. Daar kwam soms bruin of helemaal geen water uit de kraan. Het NK was ludiek, maar die serieuze boodschap zit er wel degelijk onder.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.