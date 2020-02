Henk Kemp droomt 'stapje voor stapje’ van een wapperende gemeentevlag voor Oldebroek

Een vlag met gele en blauwe baan en drie elzenbladen in de linkerbovenhoek. Henk Kemp ziet het al voor zich hoe hij wappert voor het gemeentehuis van Oldebroek. Of het werkelijkheid wordt, hangt er vanaf of de gemeenteraad iets ziet in het plan van de VVD om de vlag een officiële status te geven.

,,Ik heb sterk de indruk dat ik dit voor elkaar ga krijgen”, zegt Kemp overtuigd. ,,Het is heel moeilijk om argumenten tegen te vinden. Ik denk dan ook dat ik de overige raadsleden wel zo ver krijg dat ze er waarde aan hechten om de gemeentevlag een officiële status te geven.”

Tekeningen zonder status

Om dit te bereiken is goedkeuring van de gemeenteraad nodig en registratie bij de Hoge Raad van Adel in Den Haag. De tekening van de vlag is volgens Kemp daar wel aanwezig, maar zonder registratie. ,,In 1938 waren alle gemeenten verplicht om deel te nemen aan het defilé voor het 40-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. Die vlaggen zijn toen provisorisch in elkaar geflanst, om het maar plat te zeggen. De kleuren van Gelderland, geel en blauw, en linksboven het gemeentewapen. Daar zijn destijds tekeningen van gemaakt, maar die hebben geen enkele status."

Voor de VVD Oldebroek reden om daar snel verandering in te brengen. ,,Het is nu een juist moment, omdat we 75 jaar vrijheid gedenken. Dan kan bij alle evenementen en herdenkingen de gemeentevlag worden gehesen. Ik stel me zo voor dat dan alles zes dorpskernen ook een eigen exemplaar krijgen.”

Quote Natuurlijk hadden we graag met grote letters VVD op de vlag gezet. Maar dan krijg ik de raad zeker niet mee. Henk Kemp, fractievoorzitter VVD Oldebroek

De initiatiefnemer ziet geen reden om de vlag een ander uiterlijk te geven dan dat van de defileervlag uit 1938. ,,Natuurlijk hadden we er graag met grote letters VVD opgezet. Maar dan krijg ik de raad zeker niet mee", grapt Kemp die in zijn eentje de partij vertegenwoordigt in de raadszaal.

En dan zonder gekkigheid: ,,Dit is een pragmatische oplossing. Hier hebben we ergens een prototype van liggen. En we hebben ook niet gedacht dat deze zo lelijk is, dat we er iets aan moeten veranderen.”

Geschiedenis schrijven

Kemp droomt voorzichtig al dat de huidige gemeenteraad volgende week donderdag tijdens de vergadering geschiedenis kan schrijven. ,,Dan zijn wij de raad die voor altijd en eeuwig de gemeentevlag hebben vastgesteld. Dit is eenmalig. Als de vlag is vastgesteld, verandert die nooit meer. Ook niet als het gemeentelogo wijzigt.”

Hoewel hij volop vertrouwen heeft in de steun van andere raadsleden, maakt hij toch nog een voorbehoud. ,,In de politiek wil het ook nog wel eens zo zijn, dat ze het een geweldig idee vinden maar ook denken 'het is niet van mij'. Maar we mogen toch best een klein beetje trots zijn op onze gemeente en dat met een gemeentevlag onderstrepen? Het liefst zie ik de vlag straks naast de nationale driekleur voor het gemeentehuis en ook in de raadszaal. Maar dit moet ik stapje voor stapje aanpakken, anders wordt ik al afgeschoten voordat ik ben begonnen.”