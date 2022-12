Henk Lambooij (61) gaat voor derde termijn als burgemeester van Putten

Hoofdpijn­dos­sier over eenden­slach­te­rij zo moeilijk, dat gemeente­raad Ermelo externe steun inhuurt

Het Ermelose hoofdpijndossier rond eendenslachterij Tomassen Duck-To is zo complex, dat de gemeenteraad extern advies inwint. Dat is nodig voor een verantwoord besluit over het bedrijf, vindt een raadsmeerderheid. Over hoe Ermelo het dossier tot dusver behandelt, werd een motie van treurnis ingediend.

22 december