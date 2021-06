Henk uit Wezep heeft één van de beroemdste shirts van Oranje op Marktplaats gezet (en er zijn al enorme bedragen geboden)

Eindelijk mag het weer, tot diep in de nacht de kroeg in! ‘Dit is toch geweldig’

26 juni Eindelijk mag het weer, de hele avond op het terras of in het café zitten en met vrienden praten. Bij De Zaak in Nunspeet hadden ze als openingsstunt van het terug-naar-het-oude-normaalweekend bedacht dat ze vrijdagnacht stipt om 00.00 uur open zouden gaan, maar het hoefde niet eens. Minister Grapperhaus schoot te hulp.