Henk van Rhee (80) bezorgt boeken voor zijn kleindochter

Terugkeer koggewrak hijgt Hanzeste­den in de nek bij maken van toeristi­sche plannen: ‘We hebben voldoende huiswerk’

3 februari Negen Hanzesteden moeten vaart maken met de plannen voor de Hanze Experience. Over een jaar moeten de ideeën voor exposities zijn omgezet in concrete afspraken met bijbehorende financiering, vindt burgemeester Bort Koelewijn van Kampen. Hij wil dat in 2024 het beleefmuseum klaar is, als het wrak van de IJsselkogge weer zichtbaar wordt voor het publiek.