Hennepkwekerij ontmanteld in buitengebied van Heerde

Drijf In Harderwijk: met de boot naar de bios

21 september Er kan best veel, ook in coronatijd. Met die gedachte zocht Gerwin Tromp, bewoner van het Waterfront, contact met Filmhuis Harderwijk. Het resultaat is de eerste Drijf In op 25 september: film kijken op een groot buitenscherm vanuit je boot op het water.