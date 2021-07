Hennepkwekerij op bungalowpark in Ermelo opgerold

Dringen geblazen op toeristi­sche route in Hulshorst: ‘Het is wachten op ongelukken’

22 juli Het is in deze zomerse vakantieweken weer dringen geblazen op de Randmeerweg in Hulshorst. Fietsers, e-bikers, wandelaars, wielrenners, motoren, auto's, campers: als bijen op honing worden ze aangetrokken tot deze toeristische route in het westelijk buitengebied van het dorp. ,,Het is wachten op ongelukken.’’