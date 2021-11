Henry uit Nunspeet gooit zijn auto voor die van onwel geworden vrouw op snelweg: 'Ze zat als slappe pop achter stuur’

Jongeren vinden dat er ‘genoeg te doen’ is in Nunspeet, blijkt uit onderzoek gemeente

Jongeren in Nunspeet zijn over het algemeen tevreden over hun vrijetijdsbesteding. Meer dan de helft vindt dat er in de gemeente voor hen genoeg te doen is. Wel zou de bekendheid van activiteiten verbeterd kunnen worden. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeente Nunspeet.

