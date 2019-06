Herder Jan vreest voor zijn schapen: ‘Wolf had in Duitsland moeten blijven’

Van schaapherder Jan Crets uit Maarsbergen had de wolf in Duitsland mogen blijven. De komst van het roofdier naar Nederland bezorgt hem extra kosten. Maar zijn standpunt wordt niet door iedereen gedeeld, beseft hij als geen ander.

Diverse natuurorganisaties juichen de komst van de wolf naar ons land toe. Schaapherders en kippenboeren zijn minder enthousiast. Ze vrezen voor hun dieren. Crets heeft de wolf nog niet op de Utrechtse Heuvelrug gezien, maar weet ook dat dit niet zo lang meer kan duren.

Quote Nederland is een postzegel en heel erg druk. Waar moeten die beesten naartoe? Als ze aan ons gewend zijn, kunnen ze gevaarlijk worden. Jan Crets, schaapsherder

Volgens Crets overbrugt een wolf in een nacht 60 tot 70 kilometer. ,,De wolf had gewoon in Duitsland moeten blijven. Ja, daar ben ik eerlijk in. Ik vind het een slechte ontwikkeling, zeker ook vanwege mijn beroep als schaapherder. Nederland is een postzegel en heel erg druk. Waar moeten de beesten naartoe? Ze zijn bang voor mensen, maar als ze aan ons gewend zijn, kunnen ze gevaarlijk worden. Eigenlijk is het zielig voor ze.”

Stroomdraad

Maar wat kan de schaapherder van zo’n vijfhonderd schapen doen als de wolf toch naar de Heuvelrug komt? Crets is geadviseerd hogere hekken aan te schaffen, die meer stroom gebruiken. ,,Maar wie gaat dat betalen? Wij lopen door natuurgebieden en de schapen overnachten daar ook. We gebruiken hekken met stroomdraad. Die zetten we iedere avond om de kudde heen. De hoogte van de afrastering is een meter, maar beter is 1,20 meter. Dat zou de wolf tegenhouden, wordt gezegd.”

Dat stelt de schaapsherder voor een grote uitgave. Crets: ,,Dat zou betekenen dat ik vijftig tot zestig nieuwe netten moet kopen en dat gaat me snel 7000 à 8000 euro kosten. Bovendien zijn nieuwe netten zwaarder dan de huidige. Het is nu al zwaar. Ik plaats de netten iedere avond en haal ze in de ochtend weer weg. Daar word ik ook niet vrolijk van.”

Quote Als een argeloze toerist met een hondje te dicht bij de kudde komt, kan het wel eens afgelopen zijn met hond én toerist. Jan Crets

Een andere optie is het aanschaffen van waakhonden. Daarvan is Crets geen voorstander. ,,Dat zijn van die heel grote jongens, die tussen de schapen leven. Maar ze zijn ook echt waaks. Als een argeloze toerist met een hondje te dicht bij de kudde komt, kan het wel eens afgelopen zijn met hond én toerist. Met die honden kun je werken op plekken waar niemand komt. Het is hier te druk.”

Crets staat niet alleen in zijn kritiek over de wolf, maar zegt zich in een discussie op glad ijs te begeven. ,,De natuurorganisaties zijn heel blij met de wolf. De wolf is één van de mooiste dieren, maar die kan niet leven op een postzegel zoals Nederland. Ook collega’s zijn niet blij.”

Slager