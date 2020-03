Hertenkamp Epe op de schop en weinig verandering bij de vijver, plan van Episch Centrum wint

Coronahei­sa zorgt voor stille intro van nieuw Veluws bevrij­dings­bier

10:15 In de categorie ‘klein coronaleed’ schakelen we over naar brouwerij Hert Bier in Putten. Die had begin deze week een grootse onthulling gepland van een bijzonder bevrijdingsbiertje dat in samenwerking met Heinen Delfts Blauw is bedacht, maar dat gaat nu met stille trom. Het biertje ligt wel gewoon vanaf volgende week in de winkels.