Het Baken verhuist naar Hof van Blom Hattem

Begraaf­plaats voor uiterst vroeggebo­ren kinderen in Hattem lijkt dichtbij: ‘We gaan het gewoon regelen’

Hattem overweegt toch om een gedenk- of begraafplek aan te leggen. Zo’n plek, waar te vroeg- en levenloos geboren foetussen worden herdacht of begraven, wordt mogelijk in de tweede helft van 2022 gerealiseerd. Dat laat de gemeente weten in reactie op het verhaal van de Hattemse Talitha van der Ziel en haar man, Denis Jolwa.

8:25