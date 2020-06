Het begon bij Trudy uit Epe, nu wordt de staat namens 13.000 afstandsmoeders aangeklaagd

Trucker (64) uit Harskamp betrokken bij ernstig ongeluk in Duitsland: één persoon in levensge­vaar

12:27 Een 64-jarige vrachtwagenchauffeur uit Harskamp is gistermiddag betrokken geraakt bij een ernstig ongeluk in Duitsland. Één van de betrokkenen bij het ongeluk verkeert in levensgevaar.