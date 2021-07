Het dijkwater wordt weggepompt, maar de Hattemse Zomerdijk staat nog steeds onder druk: ‘Spanning blijft’

GGD gaat op tournee, maar laat de prikbus nog even thuis: ‘Kan ook omgekeerd effect hebben’

21 juli Nu de massa-inenting over het hoogtepunt is, verleggen de GGD’s in deze regio de aandacht naar de wijken en bevolkingsgroepen waar de animo voor een coronavaccinatie achterblijft. Maar hoe krijg je de mensen die het niet willen, durven of snappen over de streep? In elk geval niet door lukraak een vaccinatiebus te laten rondrijden, zoals in grote steden al gebeurt.