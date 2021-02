Het gaat hard sneeuwen, waar valt het dikste pak? Moeilijk te zeggen, maar ‘het wordt spectaculair!’

Boer Gerrit kent de dramati­sche gevolgen van blikjes in het weiland, hij is blij dat er statiegeld op komt

4 februari Vijf van zijn koeien stierven nadat zij de scherpe randjes van een weggegooid blikje hadden doorgeslikt tijdens het eten. En dus is boer Gerrit van ’t Hof uit Oosterwolde dolblij dat het kabinet heeft besloten om statiegeld op blikjes in te voeren. Toch is er ook lichte teleurstelling over de startdatum van eind 2022.