Het gaat maar door in Harderwijk, met Concert @ Guus is er deze zomer nóg een nieuw evenement

Hoe is dit idee ontstaan?

„We zijn in april 2021 open gegaan met ’t Huus van Guus en vorige zomer had ik een aantal live muziekmiddagen op het terras. Dat werd uitgebouwd naar twee zondagen per maand en bij deze Live on Sundays kon ik maximaal 90 bezoekers ontvangen in de serre. Het nam een vogelvlucht en dus leek het mij heel gaaf om een muziekevenement neer te zetten in de Harderhaven.”