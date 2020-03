Het is steeds stiller op de Veluwse heide (en dat komt door stikstof)

Rick de Ruiter (22) is een vrolijke vent, met een vriendelijke uitstraling en dito oogopslag. Maar als het op zijn werk aankomt, is hij bloedserieus. En wanneer hij erover praat, verschijnt een professionele denkrimpel op zijn voorhoofd die niet meer weg te poetsen is. Pas drie jaar is De Ruiter boswachter bij Staatsbosbeheer in het zuidelijke deel van de Veluwe, maar hij kent het gebied als zijn broekzak. Behendig stuurt hij zijn groene fourwheeldrive over de smalle bospaden bij Hoog Buurlo en door het het rulle zand. Ergens op de grens tussen bos en zandverstuiving parkeren we en trekken we te voet een paar honderd meter verder, het Kootwijkerzand op.