Het is stil in de winkel, toch zien deze Veluwse ondernemers vooral kansen: ‘Creatief zijn in stroeve tijden’

video Marinka (46) doet elke week voor 170 euro boodschap­pen: ‘Gênant, ik ga het echt anders doen’

De inflatie is op het hoogste niveau sinds meer dan veertig jaar. En dat merken we vooral in de supermarkt. Hoe kunnen we in deze dure tijden nog een beetje leuk - lees voordelig - boodschappen doen? Marinka Ketelaar (46) uit Heerde zag in online winkelen een uitkomst, maar komt bedrogen uit.

7:29