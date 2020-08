Het nieuwste idee om het water vast te houden op de Veluwe? Zandzakken

Geen agent, geen boa, maar een coronagast­heer: luisteren we wél naar deze mensen?

8:00 Apeldoorn, Deventer en Zwolle hebben ze al een paar weken. En nu zijn ze er ook in de kleine gemeente Epe. Vrijwilligers die passanten bij overtreding namens de gemeente op coronaregels wijzen. ,,Ik wilde natuurlijk geen blauw oog, dat is ook niet gebeurd.’’ Deskundigen roemen de initiatieven in Oost-Nederland. ,,Prima dit, want mensen kennen afkeer bij autoriteiten.’’