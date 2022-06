‘Het onkruid’ van Willem Engel kortwieken: dat wil Norbert Dikkeboom uit Harderwijk

Observatie voor Gerjan (41) uit Zeewolde die gevaarlijk goedje in gezicht opponent gooit: zware brandwon­den

Gerjan van W. (41) uit Zeewolde is woensdag door de rechtbank in Lelystad naar het Pieter Baan Centrum (PBC) gestuurd. Van W. zou op 15 januari in een woning aan de Valkenier in Zeewolde gootsteenontstopper over een andere man hebben gegooid. Die moest worden afgevoerd naar het brandwondencentrum in Beverwijk.

29 juni