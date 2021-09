Het regent vandaag parachutisten boven Ermelo: dit is waarom

Voormalig Wezepenaar kon ‘geen stap verzetten’ zonder de politie op zijn hielen

13 september Hij was bepaald geen vriendjes met de politie in Epe. „Die jagen op me, Ik kan geen stap verzetten of ik word staande gehouden”, zegt de 37-jarige Robert C. Dat was de reden dat hij keer op keer de waarheid niet vertelde als hij weer eens werd aangehouden. Intussen is hij tot inkeer gekomen. Voor de rechtbank in Zutphen wilde hij, om schoon schip te maken, maandag wel uit de doeken doen hoe het zat met de tien feiten waar hij voor terecht stond. Hij bekende ze grotendeels.