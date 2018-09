Het stinkt in Gelderland, wie doet er wat aan?

Smerige chemische stankvlagen. Vreselijk veel kabaal. Schandalige stankoverlast. Welkom in de ‘snuffelapp Parenco’, waarbij tientallen inwoners van Renkum zich hebben aangesloten. Sinds twee jaar zucht het dorp aan de Nederrijn weer onder de stank van Parenco, de immense papierfabriek die Renkum figuurlijk en soms letterlijk overschaduwt. Jarenlang viel het wel mee met de geuroverlast. Maar in 2016 nam het bedrijf de productielijn PM2, die eerder was stilgelegd, weer in gebruik: om karton te produceren. Sindsdien stinkt het in Renkum.