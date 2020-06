Het wordt een snikhete week: hittegolf met zelfs 33 graden op de Veluwe

Nieuw: dineren in station Ermelo, de trein raast op 2,5 meter afstand voorbij

20 juni Het is een bijzondere ervaring: lekker dineren in een stationsgebouw, terwijl een paar keer per uur op enkele meters afstand van de tafel de trein voorbij komt razen. Sinds kort is het mogelijk in het stationsgebouw van Ermelo, waar deze maand restaurant Vanneau Café zijn deuren heeft geopend.