Hier is het bewijs: wethouder Scholten liegt gemeenteraad Epe voor

Scholten (Nieuwe Lijn) ligt sinds begin deze maand zwaar onder vuur nadat omwonenden hun beklag deden over twee illegale inritten op bedrijventerrein Kweekweg. Die had de gemeente laten aanleggen in strijd met het bestemmingsplan. De omwonenden voelen zich ‘gepiepeld’ door Scholten en zijn ambtenaren. Maandenlang drongen ze erop aan de inritten te laten weghalen, totdat een ambtenaar zei dat de gemeente hier contractuele afspraken over had gemaakt. De gemeenteraad neemt dat hoog op; waarom hield Scholten de burgers zo lang aan het lijntje?