Hier nóg minder vrouwelijke burgemeesters dan in de rest van het land

Het aantal vrouwelijke burgemeesters in deze regio blijft achter bij het landelijk gemiddelde. Dat blijkt uit cijfers van LocalFocus. Landelijk gezien is 28,4% van de burgemeesters een vrouw, in deze regio slechts 19,4%.

In Nederland zijn 101 van de 355 burgemeesters vrouwen. Dat is 28,4%. In deze regio zijn slechts zeven van de 36 burgemeesters vrouwen. Dat is een percentage van 19,4%. Daarmee is onze regio nog heel ver verwijderd van de wens van minister Kajsa Ollongren (‘Tussen 40 en 60%’).

Laag

LocalFocus zette de man-vrouwverhouding voor burgemeesters op een rij en kwam tot opvallende conclusies. In de provincie Zeeland staan relatief gezien de meeste vrouwen aan het roer. Ook Limburgse, Zuid-Hollandse en Noord-Hollandse gemeenten bovengemiddeld vaak bestuurd door een vrouw.

In Drenthe zijn relatief gezien de minste vrouwelijke burgemeesters te vinden, net als in Groningen, Flevoland en Utrecht. Ook deze regio heeft een laag percentage vrouwelijke burgemeesters: nog niet één op de vijf is van het vrouwelijke geslacht.

Het aantal vrouwelijke burgemeesters in deze regio blijft achter bij het landelijk gemiddelde, blijkt uit onderstaande grafiek (tekst loopt door)

De vrouwelijke burgemeesters in deze regio zijn overigens Petra van Wingerden-Boers (Apeldoorn), Marianne Besselink (Bronckhorst), Erica van Lente van (Dalfsen), Jacqueline Koops-Scheele (Heerde), Ina Adema (Lelystad), Tanja Haseloop (die onlangs Janneke Snijder-Hazelhoff opvolgde in Oldebroek) en Annemieke Vermeulen (Zutphen).

Capabel

Het regionale percentage vrouwelijke burgemeesters blijft niet alleen achter bij het landelijk gemiddelde, maar ook ver verwijderd van het doel van Kajsa Ollongren. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verklaarde onlangs actief te willen aansturen op een percentage vrouwen in politiek bestuur dat ligt tussen 40- en 60%.

Jacqueline Koops-Scheele (burgemeester van Heerde) diende Ollongren daarop van repliek in de Stentor: ,,Dat hebben we toch niet nodig? Vrouwen zijn capabel genoeg.’’ Wat of wie je bent, stond volgens haar los van ‘vrouw zijn’.