Hierden is klaar met racen op de Enk na zwaar ongeval

Taxi Ordelman: 'Chauf­feur had nooit mogen wegrijden bij Karin de Groot uit Deventer'

16:37 Er is weinig over van de stelligheid waarmee Evert Jan Ordelman van Taxi Ordelman Epe gisteren het verhaal van de gedumpte Karin de Groot uit Deventer naar het land der fabelen verwees. ,,Dit had never nooit niet mogen gebeuren. Een klant mag nooit alleen achterblijven. Nog geen halve minuut."