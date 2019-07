Hierden maakt de weg vrij naar Boerenstrandje

Die context is dat de Ooster Mheenweg een belangrijke schakel is in het behoud van cultureel-historisch erfgoed in het dorp. Om dat goed uit te kunnen leggen neemt SGP-raadslid Van Panhuis (70) zijn dorps- en generatiegenoten Jaap van de Poppe en Jakob Brouwer mee naar de plek waar die Ooster Mheenweg eindigt: het Boerenstrandje aan het Veluwemeer. ,,De zee, noemen we dat in Hierden nog altijd’’, zegt Brouwer.