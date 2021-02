Hij liegt niet alleen, maar gebruikt ook trucjes om wet te omzeilen. Wethouder Robert Scholten opnieuw in diskrediet in Epe

Transpor­teur St van den Brink uit Ermelo neemt logistieke activitei­ten over van Diversi Foods uit Meppel

10 februari Transportbedrijf St van den Brink uit Ermelo is op overnamepad. Van den Brink neemt de logistieke activiteiten over van Diversi Foods bv uit Meppel, dat is gespecialiseerd in afbakproducten.