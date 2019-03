Hinder voor Ermelose verkeer door werk aan spoor

Aan het spoor wordt over een lengte van anderhalve kilometer de steenlaag vervangen. Die vormen het ballastbed waarin de betonnen of houten dwarsliggers (spoorbielzen) liggen en zorgen ervoor dat spoor in een rechte lijn blijft liggen, dempen trillingen en voeren overtollig regenwater af. Dat werk duurt nog tot 16 april en komend weekend moeten in verband daarmee twee overgangen tijdelijk dicht. Die aan de Julianastraat tussen zaterdag 11.00 en 16.00 uur en die aan de Watervalweg 's nachts tussen 3.00 en 8.00 uur. Omwonenden kunnen hinder ondervinden van het werk.