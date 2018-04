Historicus volgt als boerenknecht in Marle voetsporen van zijn opa Albert

In den beginne liet opa Albert een meter aan dagboekjes na over zijn leven als pachter van een monumentale IJsselhoeve in Marle. Ewout van der Horst volgde diens voetsporen en verrijkte de woordenschat met zijn eigen ervaringen als boerenknecht. Aangevuld met herinneringen, anekdotes en verhalen van derden schiep de Olster historicus het rijk geïllustreerde boek Boerenknecht op de Bissemshofstede. De uitgave van Stichting Sallands Erfgoed wordt op vrijdag 20 april in Marle gepresenteerd.

Vrijheidsdrang

Ewout van der Horst (38) heeft ondervonden dat de vrijheidsdrang van boeren ook door zijn bloedbanen bruist. Net zoals bij al die familieleden, die naar ruimte achter de einder zochten voor hun drijfveren. Opa Albert verliet de buurtschap Streukel bij Hasselt om in Marle de Bissemhofstede met zestig hectares grond te pachten. Zeven van zijn acht broers kozen ook voor het bestaan van boer, van wie twee zelfs op Canadese bodem. Eentje werd boekhouder.

Van der Horst, die als historicus is verbonden aan de IJsselacademie, verruilt nog elke vrijdagochtend zijn dagelijkse kloffie voor de overall van boerenknecht. Hij blijft de vergezichten van de uiterwaarden opzoeken, ook nu de bladzijden van zijn boek in kaft gevangen zijn. Zo geniet hij deze week van koeien die voor het eerst in de nieuwe lente, bijkans buitelend, naar grazige weiden mogen dartelen.

Beulen

,,Als historicus en schrijver voel ik op kantoor een enorme belasting voor mijn hoofd'', stelt Van der Horst. ,,Op de boerderij ervaar ik vooral een groot gevoel van vrijheid. Daar kan echt naar uitkijken. Het is heerlijk om met de laarzen in de stal te staan. Dan wil ik beulen, lekker ontstressen. Ik heb vrij veel geschreven over modernisering van de landbouw, maar in de praktijk viel het mij op dat er opvallend veel handwerk is overgebleven. Klusjes genoeg.''

,,Ik vind koeien geweldige dieren. Omdat ze veel sterker zijn, kan ik ze alleen met takt domineren. Dat is een mooi spel, maar het ging ook weleens mis. Omdat ik een hek niet goed had afgesloten, ontsnapten er twee pinken. Ik ben er meteen op de fiets achteraan gegaan. De boer bleef opvallend nuchter. Terecht. Uiteindelijk stonden die pinken ergens langs de dijk te grazen en konden we ze gemakkelijk terugdrijven.''

Fascinatie

,,Mijn fascinatie voor het boerenleven moet met mijn afkomst te maken hebben. Mijn opa Albert schreef 45 dagboeken vol over het weer, zijn wederwaardigheden op het bedrijf en zijn gezin. Maar voor mij was dat niet genoeg voor het verhaal. Het kwartje viel toen ik hoorde dat de huidige eigenaren, Gert-Karel Bruggert en Annet Schrijver, hulp zochten. Zo kon ik alles vanuit het hier en nu beschrijven.''

,,Ik heb heel veel respect gekregen voor boeren, de passie voor hun vak, vee en grond. Wie vroeger te dom was om te leren, werd boer. Tegenwoordig is het andersom, want er komt enorm veel bij kijken. En ze krijgen veel ellende over zich heen, van fosfaatrechten tot ruimte die ze aan de rivier moeten afstaan.''

Levensverhaal

,,Ik heb mijn ervaringen in de loop der seizoenen verweven met het levensverhaal van mijn opa. De lente van zijn jeugd, de bloei van zijn leven in de zomer, de afbouw van het bedrijf in de herfst. Maar ook scheidslijnen in de familie, bepaald door het geloof, komen aan de orde. Mijn opa was een supergereformeerde man.''