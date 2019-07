Hitte brengt koeling op hol in Albert Heijn Epe: veel versproducten in de vuilcontainer

video Kalkoenen­stal bij Nijkerk wordt te warm: brandweer zorgt voor verkoeling

25 juli Een aantal stallen op een bedrijf bij Nijkerk is donderdagavond zo warm geworden, dat de brandweer is komen koelen. Door de daken en koelinstallatie nat te houden, moet de temperatuur in de stallen weer dalen. Voor zover bekend zijn onder de eenden en kalkoenen nog geen slachtoffers gevallen.