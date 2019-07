Hitte dwarsboomt boerenmarkt Putten

Vorig jaar was het evenement voor het eerst. ,,En meteen een succes”, vindt Dunsbergen. ,,Het past heel goed bij het dorp. Daarom is het ook zo zuur om het af te gelasten.’’ De beslissing is dinsdagmorgen genomen, na overleg met deelnemers. ,,Bij museum Mariahoeve en het Puttens Historisch Genootschap zijn vooral veel oudere mensen betrokken. Met temperaturen boven de 35 graden, in een dorp met veel steen, levert dat gezondheidsrisico's op die we niet willen nemen. Bovendien: een aantal deelnemers had zelf ook al aangegeven niet te komen. En met een half evenement doen we niemand een plezier.’’