Hobbelige fietspaden langs Apeldoornseweg in Vaassen krijgen opknapbeurt

CDA Overijssel wil onderzoek verkeers­vei­lig­heid héle N50 voor zuiver zicht op de kosten

24 maart Onderzoek de maatregelen die nodig zijn om de N50 veiliger te maken voor het héle traject tussen knooppunt Hattemerbroek en de Ramspolbrug. Daarvoor pleit CDA-statenlid Bart van Moorsel vanavond in Statenvergadering van Overijssel in Zwolle. Alleen op die manier is volgens zijn fractie een duidelijk signaal af te geven richting Den Haag over de totale kosten om de N50 aan te pakken.