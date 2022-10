Hoe BMX’er Elwin Remmerts uit Hattem zich via het amateurcircuit terugknokte bij de elite

Toen hij in 2017 in het Italiaanse Verona zijn eerste Europese wedstrijd reed, kreeg Remmerts een mentale dreun van jewelste, die hem bijna vijf jaar kostte om daarvan te herstellen. ,,Ik fietste meteen achteraan, ik kon geen meter bijblijven. Het niveau was dus veel te hoog. Dingen die normaal vanzelfsprekend waren, zoals springen met de fiets, gingen helemaal niet meer.’’

Hij overwoog mede door een mislukt NK in dat jaar zelfs helemaal te stoppen, maar vertelde dat aan niemand. Er ook maar enigszins aan toegeven betekende dat zijn sportieve droom aan diggelen lag. Maar doorgaan op dezelfde voet kon ook niet, dus bracht het amateurcircuit uitkomst.

,,Ik voelde mij als een kind tussen de volwassenen, zonder begeleiding. Met mijn zusje sliep ik altijd op een kamer bij wedstrijden, en normaal als de indelingen voor wedstrijden bekend waren, zei ze dat altijd tegen mij. Ik sliep daardoor slecht, want ik werd enorm zenuwachtig als ik wist met wie ik aan de start stond.’’

Druk

Remmerts pikte tegen de verwachting in snel aan bij de amateurtop. Hoewel hij de motivatie terugvond, kwamen er toch mentale problemen aan het licht. Omgaan met druk - omdat hij vanaf het eerste moment overtuigde stegen de verwachtingen - bleek een lastig te nemen horde. Dat uitte zich in valpartijen en fouten in finales, wat hem vaak de zege kostte.

Uiteindelijk werd hij in 2018 wel Nederlands amateurkampioen en tweede op het EK. ,,Ik heb die mentale dreun bij de elite nodig gehad, en deze omweg heeft mij gemaakt wie ik ben. Het heeft mij met beide benen op de grond gezet, maar ook doen beseffen dat als ik het echt wil, ik het kan.’’

Quote Ik heb die mentale dreun bij de elite nodig gehad, en deze omweg heeft mij gemaakt wie ik ben Elwin Remmerts

Aanvankelijk wilde hij ook dit seizoen nog bij de amateurs rijden, om de WK-titel te pakken. Toch raakte hij ervan overtuigd dat hij klaar was voor een terugkeer bij de elite. Remmerts vond een weg vond om te gaan met zijn emoties.

,,Alles gebeurt met een reden, en bij mij waren dat de emoties. Ik was vaak te gretig, en stond bij wedstrijden voor iedereen open die mij aansprak. Ik heb geleerd om mezelf wat meer af te sluiten, en dat het goedkomt als ik doe wat ik moet doen. Als ik mijn koptelefoon af heb kun je mij aanspreken, anders niet. Tuurlijk wil ik niet arrogant overkomen, maar ik kom hier niet om tweede te worden.’’

EK

Bij het EK afgelopen juli in het Belgische Dessel kreeg Remmerts tamelijk onverwachts de bevestiging dat hij terecht was teruggekeerd bij de elite. Hij eindigde als 27ste, maar belangrijker was dat hij met enkele wereldtoppers meekon. Zo reed hij zichzelf in beeld bij JETT.

,,Mijn hoofd stond goed, en wat ik op het toernooi deed was ook goed. Op een gegeven moment reed ik tegen de de Franse tweevoudig wereldkampioen Daudet, die hield ik bij. Ik haalde zelfs een paar wereldtoppers in terwijl ik aan de buitenkant van de baan stond. Dat is tamelijk bijzonder. Toen kwam de teammanager van JETT naar mij toe, of we niet eens in gesprek konden gaan.’’

Want één ding staat vast: zonder team met teamgenoten van hoog niveau is de laatste stap naar de absolute wereldtop een onmogelijke. Remmerts knokte zich als eenling terug. Hij had namelijk nooit een team om zich heen, en zocht altijd zelf zijn coaches uit. Dat maakte zijn comeback des te knapper.

Coma

De olympisch zilveren medaillewinnaar Jelle van Gorkom wordt Remmerts’ nieuwe coach. Van Gorkom raakte in 2018 na een zeer zware val op de BMX-baan van Papendal in coma, herstelde maar moest stoppen met fietsen en ging verder als coach.

,,Jelle hoeft mij niet meer te leren fietsen, maar het zijn een hoop kleine dingen waar ik geen ervaring mee heb waarbij zijn hulp heel waardevol is. In tegenstelling tot bij de amateurs staat hier de druk er bij wedstrijden meteen op. Bij de amateurs kon ik mij in de kwalificatie nog een foutje veroorloven, maar hier niet. Die druk is ook het grootste struikelblok, en bij mijn starts kom ik nog wat kracht tekort.’’

Terwijl de wereldtop zich momenteel in het Colombiaanse Bogota voorbereidt op de laatste twee wereldbekerwedstrijden van het seizoen, weet Remmerts dat hij het volgend jaar tegen die mannen opneemt. Aan het begin van het seizoen staat een trip naar de voor hem Italiaanse onheilsplek Verona op de planning, de plek die hij in zijn eerste jaar bij de amateurs liever meed.

Hij kijkt er naar uit om van zijn zusje te horen wie zijn tegenstanders zijn. Zij zal hem met hun ouders gewoon weer achterna reizen, alsof er nooit iets veranderd is.