Hoe de Hierdense Milan (16) de nationale juniorentitel springen overnam van zijn zus

Met het oude paard van zijn zus Checkpoint Chacco nam Milan Morssinkhof (16) bij het NK springen in Deurne de nationale juniorentitel over van diezelfde zus Skye.

De Hierdense Morssinkhof begon zondagochtend als de nummer twee aan de laatste van vier omlopen. Hij bleef met Checkpoint Chacco foutloos. Daardoor legde hij de druk bij Dalfsenaar Nick Nanning, die als leider de laatste ronde in ging. Door een springfout met Bandia kwam hij uit op een bronzen plak.

Het moment van de fout, en dus de titel, was best een ingewikkeld moment voor Morssinkhof. ,,Nick is een hele goede vriend van mij, dus ik had het hem ook heel erg gegund. Dus het was niet zo van: liever hij dan ik. De titel is voor mij echt een verrassing, want op dit niveau springen we samen nog niet zo lang. Ik wilde vooral meters maken.”

De paarden worden in thuis één voor één doorgegeven. Zijn zus ging een niveau omhoog en had daar al haar kampioenspaard G-Vingino Blue voor. Zodoende kreeg haar jongere broer de beschikking over haar nummer twee ‘Chacco’, met zijn zus twee jaar geleden bij het laatste NK tweede. Eerder al nam hij de pony Carrick van haar over. Vorig jaar reed hij met Carrick het EK bij de pony’s, en greep daar met Oranje teamzilver.

Toch is het minder eenvoudig dan het lijkt volgens de kersverse kampioen. ,,Het is ook niet automatisch zo dat als Skye er goed mee rijdt ik dat ook doe, want qua rijstijl verschillen we best wel. Ik ben nog niet zo snel.”

Geen tweede NK-titel

Skye Morssinkhof (19) belandde een categorie hoger bij de young riders naast het podium (vierde). Hoewel de uittredend juniorenkampioene als klassementsleider aan de slotdag begon. Morssinkhof maakte in de eerste omloop met ‘Blue’ drie springfouten. In de slotronde reed de combinatie wel foutloos, maar de schade uit de eerste omloop was te groot voor een medaille.