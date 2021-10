Hoe de supermarkt wél floreert in Oene: ‘De gunfactor is hier hoog’

‘De nieuwe Spar is OPEN!’ Op grote spandoeken op de hoeken van praktisch elke invalsweg in Oene jubelt het laatste dorpsnieuws je tegemoet. ,,Zoiets is in een dorp als Oene nu eenmaal ook de ‘talk of the town’”, zegt Dick Van Coeverden, die samen met zijn vrouw Lida de super bestiert. ,,En we zijn er trots op, dus dat laten we graag zien.’’