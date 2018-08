Hoe de Veluwse droomsponsor van Vitesse voor sommigen een nachtmerrie vormt

Normaal gesproken is ze ‘ongelooflijk kritisch’, maar nu heeft ze zomaar tijdens een open dag van Droomparken haar handtekening gezet onder een contract. Even daarvoor had ze nog een rondje in een golfkar gemaakt over een lommerrijk recreatiepark. Joke zou euforisch moeten zijn, want ze is nu eigenaresse van een recreatiewoning op een toplocatie. Maar ze heeft spijt van de ‘krabbel’. ,,Achteraf de grootste fout van mijn leven.’’