Hoe de wolf terugkeerde naar Oost-Nederland

update Burgemees­ter heeft buurt nodig om te weten wat er speelt rond het azc in Harderwijk

16:02 De Harderwijkse burgemeester Harm-Jan van Schaik begrijpt de onrust in de buurt van het asielzoekerscentrum. Ook hij wil graag precies weten wat er zich afspeelt. ,,Het laatste wat we willen is dingen onder het kleed vegen of kleiner maken dan ze zijn.’’