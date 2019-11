Hoe Dries (52) uit Wapenveld tóch vrijkwam nadat hij buurman Hendrik bijna doodstak met hooivork

Goede Herder­school Horst ‘weet niet wat haar overkomt’ op razendsnel­le digitale snelweg

7:00 In razend tempo wordt momenteel het buitengebied van de hele noordelijke Veluwe momenteel aangesloten op het supersnelle glasvezelnetwerk dat er de afgelopen twee jaar is uitgerold. Zoals op de Goede Herderschool in Horst, waar de digitale mijlpaal woensdag gevierd gaat worden.