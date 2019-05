Hoe homovriendelijk zijn onze kerken? Miranda uit Warnsveld brengt het in kaart

De prijs zelf ging aan haar neus voorbij, maar belangrijker vindt ze zelf dat ze contact had met minister Van Engelshoven (Emancipatie). ,,Om mijn ideeën over te brengen. Dat is belangrijker dan de prijs.’’ Het tekent Miranda Terpstra; de Warnsveldse stopte de afgelopen jaren al haar tijd in wijdekerk.nl, de website die een gids wil zijn voor gelovige homo's en lesbiennes die worstelen met hun identiteit in de kerk. De site werkt heel eenvoudig. Kerken kunnen via een vragenlijst invullen hoezeer LHBTI-personen binnen hun gemeenschap zijn geaccepteerd. LHBTI staat voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (mensen met zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken). Dat gaat via een lijst van standaardvragen - zoals krijgt de relatie de zegen, of mogen LBHTI’ers een vrijwilligersfunctie bekleden - tot een eigen inschatting van de acceptatie. De ene kerk geeft vol overtuiging aan dat de acceptatie 95 tot 100 procent is, de ander is voorzichtiger en schat de acceptatie op 80 procent.